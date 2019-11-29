МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются в пятницу на сохранении ожиданий негативного влияния политического напряжения между США и Китаем на ход их торговых переговоров, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,3%, до 28078,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — также на 0,3%, до 8679,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 3145,9 пункта.

Инвесторы отказываются от покупки рисковых активов после того, как американский президент Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. В ответ на это китайский МИД пригрозил США контрмерами.

"Подписание законопроекта, связанного с Гонконгом, определенно вызывает обеспокоенность на рынке, так как он будет рассматриваться как препятствие для заключения торгового соглашения", — отметил партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Теперь трейдеры наблюдают за тем, какие ответные меры предпримет китайская сторона и как это повлияет на торговые взаимоотношения между странами. В центре внимания теперь дата 15 декабря, когда должно вступить в силу следующее повышение США импортных пошлин.

При этом ожидается, что в пятницу объем торгов будет незначительным, поскольку фондовый рынок закроется раньше в связи с празднованием в США Дня благодарения.