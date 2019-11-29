МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Золото продолжает дорожать в пятницу вечером на фоне сохранения неопределенности относительно развития торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 5,05 доллара, или на 0,35%, до 1465,95 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижается при этом на 0,16%, до 17,027 доллара за унцию.

Инвесторы склонны к покупке более надежных финансовых активов, к которым относится и золото, на фоне растущей неопределенности как в политических, так и торговых отношениях между США и Китаем.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также закон о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки. В ответ на это китайский МИД пригрозил США контрмерами.

Теперь трейдеры наблюдают за тем, какие ответные меры предпримет китайская сторона и как это повлияет на торговые взаимоотношения между странами. В центре внимания теперь дата 15 декабря, когда должно вступить в силу следующее повышение США ввозных пошлин на ряд китайских товаров.