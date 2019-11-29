Рынок акций РФ изменился разнонаправленно по индексам на фоне падения рубля
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в последний рабочий день осени изменился разнонаправленно к уровням предыдущего закрытия по основным индексам на фоне роста курса доллара более чем на 20 копеек.
Участники торгов перед выходными занимают выжидательные позиции на фоне понижательной динамики рынка нефти и мировых фондовых площадок.
К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,27% до 2935,37 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,04% до 1438,64 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
На такую динамику повлияло ускорение падения курса рубля — если днём он дешевел на символические 10-15 копеек, то вечером просел ещё ниже и по состоянию 19.39 мск терял уже 22 копейки по отношению к доллару, опускаясь до 64,29 рубля за доллар, и 33 копейки к евро — до 70,85.
БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ
Российский фондовый рынок демонстрировал разнонаправленные колебания на фоне внешнего негатива и ослабления рубля. Мировые фондовые рынки снижаются вечером в пределах 0,7% на фоне рисков незаключения торгового договора между США и Китаем, которые выросли после принятия Штатов закона в поддержку протестующих в Гонконге, что не понравилось Поднебесной.
Плюс к этому нефтяные котировки вечером резко пошли вниз (-3,4%, до 61,1 доллара за баррель). Давление усилилось на фоне появившихся на рынке сообщений о том, что Саудовская Аравия на встречах в Вене планирует просигнализировать, что она больше не будет компенсировать за счет своей добычи невыполнение условий соглашения ОПЕК+ другими участниками.
Заметно выросли в цене бумаги "Яндекса" (+2,6%), обновив исторический максимум, поднявшись ранее в пятницу почти до 2697 рубля. Также подорожали акции "Интер РАО" (+1,6%), "Газпрома" (+1,4%), обнадежившего акционеров выплатой 50% от чистой прибыли по МСФО уже по итогам 2021 года.
Подорожали и акции "Алросы" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1%), ПИКа (+1%).
В лидерах снижения же среди российских бумаг оказались акции "Аэрофлота" (-1,7%), "Русала" (-1,4%), АФК "Система" (-1,1%), "Роснефти" (-1%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В понедельник помимо новостей с торгового фронта и из Гонконга инвесторы будут следить за выходящей макростатистикой, полагает Сергей Дейнека из "БКС премьера".
"В этот день будут опубликованы ноябрьские индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, Германии, США. Также стоит обратить внимание на выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард в Европарламенте. Акции "Газпрома" в понедельник могут смотреться позитивнее рынка на фоне запуска газопровода "Сила Сибири". В котировках нефти может усилиться волатильность на фоне приближения даты заседания ОПЕК+. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи – 2890-2955 пунктов", — оценил он.
Такие события, как IPO Saudi Aramco, запуск газопровода "Сила Сибири" и заседание правления "Газпрома" с целью утверждения новой дивидендной политики, приближение даты встречи в нормандском формате могут оказать заметное влияние на динамику российских акций, считает в свою очередь Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".
"С учетом сложившейся технической картины, я жду, что на следующей неделе индекс Мосбиржи перейдет к росту с целью последующего тестирования уровня в 3000 пунктов. Российский рубль за счет сохраняющегося спроса на ОФЗ и высоких нефтяных котировок останется крепким, что, в свою очередь, должно позволить индексу РТС также продемонстрировать восходящую динамику в направлении 1455-1460 пунктов", — оценил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20191129/830622923.html