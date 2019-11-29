МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сократил долю в уставном капитале Московской биржи до 3,18% с 5%, следует из сообщения Мосбиржи.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо (РФПИ — ред.) до наступления соответствующего основания: 113 893 490 штук / 5,003%. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 72 409 643 штук / 3,18%", — говорится в сообщении.

Крупнейшим акционером Московской биржи остаётся Банк России (11,8%). Также крупными акционерами торговой площадки выступают Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,07%).

"РФПИ вместе с соинвесторами зафиксировали очередной частичный выход из акций Московской биржи. Инвесторы довольны полученной доходностью, что объясняется как ростом котировок акций, так и высокими дивидендами компании (только через дивиденды инвесторы вернули более 50% от стоимости приобретения)", — сообщил РИА Новости представитель РФПИ.

"При этом важно подчеркнуть, что РФПИ и партнеры верят в дальнейший рост и стратегию компании, продолжая оставаться значимыми акционерами Московской биржи и принимать участие в корпоративном управлении компанией", — добавил он.