МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Сегмент "Медиа-бизнес" Газпромбанка завершил девять месяцев 2019 года с чистой прибылью в размере 2,19 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба "Газпром-медиа".

"Газпромбанк раскрыл финансовые результаты за январь-сентябрь 2019 года, в которых в сегменте "Медиа-бизнес" представлены ключевые показатели холдинга "Газпром-медиа". Сегмент "Медиа-бизнес" получил чистую прибыль в размере 2 193 миллиона рублей", — отмечается в пресс-релизе.

Основной вклад в чистую прибыль, по данным пресс-службы, вносит телевизионный бизнес "Газпром-медиа", а также сегмент кинодистрибуции и кинопроизводства.

"Операционная прибыль сегмента "Медиа-бизнес" составила 1 382 миллиона рублей. В 2019 году в холдинге "Газпром-медиа" начался процесс цифровой трансформации, который предусматривает увеличение затрат на развитие и внедрение цифровых технологий. Кроме того, холдинг развивает цифровые сервисы и создает эксклюзивные продукты, опережающими темпами наращивая инвестиции в производство, продвижение и дистрибуцию контента для цифровых сред", — говорится в пресс-релизе.

Консолидированные доходы сегмента "Медиа-бизнес", как сообщили в пресс-службе, составили 67,164 миллиарда рублей. Нерекламные доходы сегмента "Медиа-бизнес" выросли на 11%, до 18,106 миллиарда рублей за счет увеличения доходов от продажи прав на 31%, до 10,342 миллиарда рублей.

"Рост доходов от продажи прав обеспечен за счет дистрибуции тематических спортивных каналов и каналов "Ред Медиа", кинопроката "Централ Партнершип", а также продажи прав на контент НТВ и ГПМ РТВ", — отмечено в пресс-релизе.

Рекламные доходы сегмента "Медиа-бизнес", как добавили в пресс-службе, составили 49,058 миллиарда рублей. Отдельные телеканалы холдинга "Газпром-медиа" продемонстрировали рост основных показателей. Рекламные доходы телеканала "Пятница!" выросли на 10%, у телеканала ТВ-3 доходы от ТВ-рекламы выросли на 4%.