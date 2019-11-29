МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Акции российских электроэнергетических компаний закрыли торги последнего рабочего дня осени разнонаправленным изменением котировок, следует из данных Московской биржи.

Так, акции "Интер РАО" увеличились в цене на 1,6%, "Иркутскэнерго" – не изменились, "Мосэнерго" подешевели на 0,2%, ТГК-1 — поднялась в цене на 0,3%, ОГК-2 — на 1,1%; акции "Юнипро" подешевели на 0,3%, "Русгидро" — на 0,5%.

Префы "Квадры" не изменились в стоимости, обыкновенные акции компании — подешевели на 0,2%. Префы ТГК-2 подорожали на 2,9%, обыкновенные акции этой компании остались на прежнем уровне, акции "Энел России" снизились в цене на 0,2%, бумаги ТГК-14 подешевели на 0,7%.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,27%, до 2935,37 пункта, также следует из данных Московской биржи.