МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером усилила снижение к доллару и евро на фоне провала рынка нефти более чем на 4% — в район 60,5 доллара за баррель сорта Brent, низкий спрос на рисковые активы на мировых рынках добавляет давления на рубль, следует из ситуации на биржах.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.51 мск повышается на 23 копейки, до 64,3 рубля, курс евро — на 35 копеек до 70,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

Импульс резкому падению "черного золота" задали появившиеся в СМИ сообщения о том, что Саудовская Аравия на встречах в Вене планирует просигнализировать, что она больше не будет компенсировать за счет своей добычи невыполнение условий соглашения ОПЕК+ другими участниками. Плюс к этому мировые фондовые рынки снизились в пятницу в пределах 1% на фоне рисков незаключения торгового договора между США и Китаем, которые выросли после принятия Штатами закона в поддержку протестующих в Гонконге, что не понравилось в республике.

В итоге доллар и евро вечером повышаются к рублю на 0,4-0,5%, а евро близко подошел к круглой отметке 71 рубль, впервые с 1 ноября. Рублевая цена нефти при этом сползла в район уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

Основными дальнейшими факторами снижения курса российской валюты будет как декабрьская сезонность, так и неопределенность в плоскости американо-китайских торговых переговоров, полагает Антон Покатович из компании "БКС премьер". "Также мы не исключаем активизацию газовых санкционных рисков по РФ. По нашим оценкам, в начале следующей недели курс доллара будет находиться в диапазоне 63,9-64,5 рубля", — оценил он.

Более того, после закрепления доллара выше сопротивления, расположенного на уровне 64 рублей, эта отметка перейдет в разряд поддержек, а американской валюте будет открыта дорога в район 65 рублей, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Отметим, что с фундаментальной точки зрения рубль выглядит немного переоцененным, а более обоснованным выступает диапазон 65–66 рублей за единицу американской валюты", — заключил он.