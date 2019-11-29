ВАШИНГТОН, 29 ноя /ПРАЙМ/. Онлайн-распродажи в США в День благодарения 28 ноября и в следующую за ним "черную пятницу" 29 ноября растут, показывая здоровое состояние потребительского спроса, пишет в пятницу газета Wall Street Journal.

Продажи в интернете в День благодарения, по предварительным подсчетам компании Adobe Analytics, выросли на 15% по сравнению с аналогичным днем 2018 года. В "черную пятницу" продажи, по расчетам компании, должны подняться на 19% до 7,4 миллиарда долларов. Adobe Analytics отслеживает продажи в тысячах интернет-магазинов. Данные, учитывающие офлайн-продажи в традиционных магазинах, будут известны позднее.

Рост продаж отражает здоровое состояние потребительского спроса, который составляет до 70% крупнейшего в мире американского ВВП. Именно крепкий потребительский спрос удерживает США от рецессии, которой ранее опасались многие аналитики после десятилетия экономического роста.

При этом Национальная федерация розничных продаж США ожидает, что только за ноябрь-декабрь продажи вырастут на 3,8% — 4,2% до примерно 730 миллиардов долларов. Это больше, чем в 2018 году, когда рост продаж за аналогичный период составил 2,1%, но меньше, чем в 2017 году, когда рост продаж был на уровне 5,3%.

При этом, несмотря на общий рост продаж в октябре, снижаются продажи одежды, электроники и товаров для отдыха. Также из-за позднего Дня благодарения в этом году традиционный сезон рождественских распродаж почти на неделю короче обычного, что может сказаться на объемах продаж.

Онлайн-продажи составляют примерно четверть от общего числа розничных продаж в США.