ПЕКИН, 30 ноя /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре ускорился до 50,2 пункта, впервые за полгода поднявшись выше психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.

По сравнению с октябрем, когда PMI несколько замедлился до 49,3 пункта, показатель вырос на 0,9 процентных пункта, оказавшись значительно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали, что индекс в этом месяце достигнет отметки лишь в 49,5 процентных пункта.

Худшим для промышленного PMI за последние три года стал февраль 2019 года, когда он замедлился до 49,2 пункта.

Рост индекса демонстрирует рост оптимизма среди китайских производителей, которые последние несколько месяцев переживали сложный период в условиях торговой войны Китая с США и рекордного замедления китайской экономики.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.