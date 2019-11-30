ПЕКИН, 30 ноя /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в ноябре резко ускорился до 54,4 пункта, став лучшим показателем за четыре месяца, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.

Показатель оказался значительно лучше, чем в октябре, когда индекс замедлился до отметки в 52,8 пункта. Аналитики прогнозировали ускорение PMI в услугах, но лишь до 53,1 пункта, тем не менее рост составил 1,6 процентных пункта.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.