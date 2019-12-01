МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в российских банках к концу текущего года может опуститься ниже 9%, считает большинство опрошенных агентством "Прайм" кредитных организаций.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, сообщил в пятницу ЦБ. Российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых.

"Рассчитываем, что к концу года средняя ставка выдачи составит менее 9%. В среднесрочной перспективе и по мере достижения таргетов по инфляции мы видим хорошие возможности плавного снижения ставок до 8%", — прокомментировали в ВТБ. В банке "Дом.РФ" ожидают, что банки будут предлагать ипотеку по средней ставке ниже 9%.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин прогнозирует, что ставка по новым ипотечным кредитам в декабре снизится до 8,8-9%. Этому будет способствовать сентябрьское и октябрьское снижение ставки, а также активность крупных банков в сегменте кредитования физлиц, уверен он.

Самые оптимистичные ожидания по средней ипотечной ставке на конец года у "Ак Барс банка" — в диапазоне 8,5-8,7%, а также у Московского кредитного банка, который ждет снижения ставок по непартнерским программам на рынке до 8,5% годовых. Однако ряд кредитных организаций настроен более скептически. Так, "Росбанк Дом" и Транскапиталбанк ждут среднюю ставку по жилищным кредитам на уровне 9,3%, а "Абсолют банк" — на уровне 9,2%.

Российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых. При этом и на ближайшем заседании в декабре регулятор рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки, говорила в ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко ожидает, что в декабре ЦБ еще раз уменьшит ставку на 0,5 процентного пункта — до 6%. Однако данное снижение, уверен он, банки отыграют только в следующем году. "В первую очередь подобное снижение может привести к снижению депозитных ставок, в более отдаленной перспективе последуют и кредитные ставки. Так как решение по ставке – 13 декабря, снижение кредитных ставок, скорее всего, произойдет уже в следующем году", — считает эксперт.