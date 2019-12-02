МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Доллар в понедельник утром торгуется разнонаправленно к иене и евро на фоне статистики из Китая и в ожидании данных из США и Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.25 мск курс доллара к иене растет до 109,65 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,51 иены. Курс евро к доллару растет до 1,1019 доллара за евро с 1,1015 доллара на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 98,3 пункта.

Доллар как более рисковая валюта дорожает к иене после публикации статистики из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в ноябре вырос до 50,2 пункта, что оказалось значительно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста до 49,5 пункта. Рост индекса свидетельствует об укреплении оптимизма китайских производителей, которые последние несколько месяцев переживали сложный период в условиях торговой войны Китая с США и рекордного замедления китайской экономики.

Теперь инвесторы ждут статистических данных из США и еврозоны. Позднее в понедельник будет опубликован индекс деловой активности в промышленности (PMI) стран еврозоны. Аналитики полагают, что в ноябре показатель вырос до 46,6 пункта с 45,9 пункта в октябре. Вечером будут опубликованы данные по индексу деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). Аналитики ждут роста в ноябре до 49,2% с октябрьских 48,3%.

"Эти вещи, как правило, движутся в унисон. Имея положительные данные из Китая, мы можем рассчитывать на позитивную статистику из Европы, которая окажет влияние на евро", — приводит агентство Рейтер комментарий старшего аналитика рынка Gain Capital Мэтта Симпсона (Matt Simpson).