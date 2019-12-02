События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 декабря
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (ноябрь)
|51,6
|48,1 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (3кв2019)
|1,9%
|7,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь)
|7,6%
|-8,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (3кв2019)
|4,5%
|-0,8%(факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (ноябрь)
|51,7
|51,8(факт)
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|46,8
|47
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|47,7
|47,5
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|51,6
|51,6
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|43,8
|43,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|46,6
|46,6
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|48,3
|48,3
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|51,3
|52,2
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (ноябрь)
|47,7
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|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь)
|48,3
|49,4
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (ноябрь)
|47,2
|45,6
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|RUB
|Московская биржа — новые базы расчета индексов акций
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|RUB
|Интер РАО — День инвестора и аналитика
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|RUB
|ММК — реестр для ВОСА (27.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|QIWI plc — реестр для див-дов 3кв2019 (рекоменд. СД)
|0 — див-д 2018
|$0,28 (1кв2019) + $0,28 (2кв2019) + $0,28 (3кв2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191202/830627521.html