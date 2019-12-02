МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (ноябрь) 51,6 48,1 (факт)
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (3кв2019) 1,9% 7,1% (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь) 7,6% -8,1% (факт)
3:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (3кв2019) 4,5% -0,8%(факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (ноябрь) 51,7 51,8(факт)
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 46,8 47
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 47,7 47,5
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 51,6 51,6
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 43,8 43,8
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 46,6 46,6
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 48,3 48,3
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 51,3 52,2
18:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (ноябрь) 47,7

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь) 48,3 49,4

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (ноябрь) 47,2 45,6

 

 

 RUB Московская биржа — новые базы расчета индексов акций

 

 

 

 

 

 

 RUB Интер РАО — День инвестора и аналитика

 

 

 

 

 

 

 RUB ММК — реестр для ВОСА (27.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) + 0,69 (1П2019) + 1,65 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.01.2020) — див-д 2019

 

 

 RUB QIWI plc — реестр для див-дов 3кв2019 (рекоменд. СД) 0 — див-д 2018 $0,28 (1кв2019) + $0,28 (2кв2019) + $0,28 (3кв2019) — див-д 2019