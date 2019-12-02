МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы уверенно растут в понедельник на статданных по деловой активности в промышленности еврозоны и КНР, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,54% — до 7387,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,49%, до 5934,36 пункта, немецкий DAX — на 0,6%, до 13325,2 пункта.

Инвесторы с оптимизмом восприняли данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в ноябре вырос до 46,9 пункта против 45,9 пункта в октябре. Аналитики прогнозировали, что показатель остался на уровне предварительной оценки в 46,6 пункта.

"Не только есть признаки стабилизации экономики, но также снижается риск дефляции. Я не уверен, означает ли это, что рынки будут достигать рекордных уровней — многие позитивные новости уже отыграны", — приводит агентство Рейтер мнение старшего инвестиционного менеджера Prime Partners Франсуа Савари (Francois Savary).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику из второй по величине мировой экономики, КНР. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в ноябре вырос до 51,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали снижения показателя.