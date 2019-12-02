МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Курс рубля стабилизировался недалеко от уровней закрытия предыдущей сессии в парах с долларом и евро после ослабления на утренних торгах, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск понедельника снижается на 1 копейку, до 64,31 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 70,83 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Рубль в понедельник с утра стал терять позиции и максимально опускался к доллару и евро на 0,3%. На этом фоне евро успел подняться до 71,08 рубля — впервые с 1 ноября.

Впрочем, уверенный рост цен на нефть марки Brent дал возможность рублю компенсировать утренние потери. Февральский фьючерс на нефть марки Brent сейчас дорожает на 2,36%, до 61,9 доллара за баррель.

Нефть начинает отыгрывать предыдущее падение, достигавшее 5% — поддержку рынку оказывают вышедшие данные о росте деловой активности в промышленности Китая и ожидания дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.

"Прошедшую неделю рубль закрыл в минусе, на фоне общего снижения аппетита к риску. Опубликованные на выходные данные по китайской экономике оказались позитивными, индекс PMI Composite вырос до 53,7 пункта, что поддерживает сегодня рисковые активы – акции и часть валют развивающихся рынков. Рубль при этом остается вблизи уровня закрытия пятницы – 64,3 рубля за доллар", — говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

ПРОГНОЗЫ

"Нынешняя неделя предшествует так называемой неделе тишины, когда в преддверии заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, последнего в этом году, начиная со следующего понедельника руководство ЦБ будет воздерживаться от любых комментариев. Текущая неделя предоставляет последнюю возможность повлиять на ожидания рынка в отношении исхода заседания", — напоминают аналитики "ВТБ Капитала".

Олег Кочетков из МТС-банка ожидает сохранения торгов до конца дня на уровне 64-64,5 по доллару и 70,5-71 по евро.

По мнению Кадулина, сейчас сложно увидеть поводы для укрепления рубля, курс может обнаружиться на отметке 64,5 рубля за доллар до конца недели, учитывая осторожность инвесторов.