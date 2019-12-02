МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Клиенты российских брокеров во втором и третьем кварталах текущего года в основном инвестировали в акции, доля сделок с акциями за два квартала составила 75% от общего объема торгов, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

"За второй и третий кварталы 2019 года объемы торгов брокеров на фондовом рынке составили 40% от объема всех операций. При этом в отношении клиентских сделок брокеры занимают доминирующее положение на рынке. Их доля составляет 64% от совокупного объема всех клиентских сделок на фондовом рынке. Наибольшее предпочтение клиенты брокеров отдают операциям с акциями (75% от совокупных сделок всех участников торгов)", — указывается в обзоре ЦБ.

При этом эксперты Банка России отмечают, что доля собственных сделок брокеров на фондовом рынке является не столь значимой – 11% от совокупного объема собственных сделок всех участников торгов. Брокерские организации оказывают существенное влияние на финансовые рынки за счет клиентских операций, отмечают эксперты регулятора.

"Одной из особенностей отрасли является наличие значительного объема операций крупных брокерских организаций со связанными организациями – как с офшорами, так и с резидентами. Одними из основных рисков отрасли являются риски ликвидности. В то же время на текущий момент у крупнейших брокеров имеется достаточный объем высоколиквидных активов для покрытия потенциальных чистых оттоков денежных средств по собственным операциям", — говорится там же.

"Потенциальное возникновение проблем в брокерской отрасли может оказать влияние на финансовые рынки за счет существенного объема проводимых брокерами клиентских операций. Кроме того, брокеры могут воздействовать на рынок в том числе в случае прекращения маржинального кредитования клиентов. Прекращение данных операций может привести как к необходимости продажи клиентами активов, являющихся обеспечением по маржинальным операциям, так и к снижению объемов операций на рынке", — также отмечают эксперты.