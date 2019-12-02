МОСКВА, 2 дек — Dow Jones. Экономические и политические опасения последнее время тормозят рост валют развивающихся рынков. Это побуждает некоторых инвесторов подвергнуть сомнению оптимистичный настрой, который оказывал поддержку мировым фондовым индексам за последние недели.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI с начала ноября упал более чем на 1%, нивелировав рост, благодаря которому повысился курс целого ряда валют в предыдущие два месяца. Хотя латиноамериканские валюты пострадали больше всего, это падение затронуло большинство валют, начиная с корейского вона и кончая венгерским форинтом.

Ожидания в отношении смягчения денежно-кредитной политики мировыми центральными банками и прогресс в торговых переговорах между США и Китаем оказывали поддержку фондовым рынкам в последние недели. Некоторые инвесторы беспокоятся, что слабость в развивающихся странах показывает, что, тогда как мировая экономика продолжит бороться со своими проблемами, многие развивающиеся рынки чувствительны к мировому росту и особенно зависят от экономических перспектив Китая – ключевого рынка для их товаров.

Ряд данных, опубликованных в ноябре, указывают на новые признаки слабости китайской экономики, при этом наблюдаются разочаровывающие данные по промышленному производству, расходам домохозяйств и инвестициям в активы с фиксированным доходом. За последние дни президент США Дональд Трамп и китайское руководство позитивно отзывались о торговых переговорах, хотя большинство валют развивающихся рынков на это не реагировало.

Политическая неопределенность в сочетании с опасениями в отношении экономической слабости особенно вредят валютам Латинской Америки. Чилийский песо недавно достиг нового рекордного минимума на фоне антиправительственных протестов в этой стране, он упал более чем на 13% против доллара США за последние три месяца. Аргентинский песо упал почти на 4% в этом квартале и на 37% в этом году, тогда как бразильский реал упал почти на 9% за истекший период текущего года.

Инвесторы опасаются, что новое правительство Аргентины, которое было сформировано в октябре, откажется от политики, которую поддерживала Уолл-стрит. В Боливии оппозиционный законодатель объявила себя новым главой страны после отставки президента Эво Моралеса.

Инвесторов, очевидно, также беспокоит волна протестов Чили, которая перекинулась на другие латиноамериканские страны, включая Колумбию. В Бразилии ноябрьский нефтяной аукцион, который дал меньше дохода правительству, чем ожидалось, усилил давление на реал.

Некоторые инвесторы считают, что для валют этого региона ситуация может улучшиться в следующем году.

"Мы считаем, что в 2019 году может сформироваться дно в текущем падении", — говорят аналитики UBS Global Wealth Management в аналитической записке для клиентов. В банке ожидают, что рост ускорится в Бразилии, России, Саудовской Аравии и в Турции. "Инвесторам, таким образом, рекомендуется сохранять свои инвестиции", — говорят в UBS.

— Автор Ira Iosebashvili, ira.iosebashvili@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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