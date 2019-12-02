МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы снижаются в понедельник из-за возвращения опасений по поводу импортных пошлин США и после выхода негативной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.08 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,47% — до 27918,6 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,06%, до 8573,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,66%, до 3120,36 пункта.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют. В связи с этим министр производства Аргентины Данте Сика запросил разговор с министром торговли США Уилбуром Россом, а президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может при необходимости напрямую поговорить об этом с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Проблема здесь заключается в том, какого рода ответ получат эти страны, не говоря уже о некотором усилении напряженности вокруг войн пошлинами, в то время как не прекращаются попытки их разрешить", — цитирует агентство Рейтер слова старшего инвестиционного стратега Janney Montgomery Scott Марка Лускини (Mark Luschini).

Сообщение о пошлинах ослабило оптимизм рынков после выхода статистики по Китаю. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) страны в ноябре неожиданно вырос до 51,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 51,4 пункта.

Трейдеры также отыгрывают негативную внутреннюю статистику по США. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре неожиданно уменьшился до 48,1% с октябрьских 48,3%, хотя ожидался рост до 49,2%.