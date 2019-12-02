МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером резко ускорил снижение после выхода негативной промышленной статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 98,02 пункта, до выхода статистики показатель находился на отметке около 98,14 пункта. Курс доллара к иене снижался до 109,25 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,51 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1073 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1015 доллара.

Ранее американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре неожиданно уменьшился до 48,1% с октябрьских 48,3%. Аналитики ожидали, что показатель, напротив, вырос — до 49,2%.

Днём снижение доллара было связано с новыми заявления президента США Дональда Трампа по импортным пошлинам. Так, Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют.

Позднее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может при необходимости напрямую поговорить об этом с американским коллегой, а министр производства Аргентины Данте Сика запросил разговор с министром торговли США Уилбуром Россом.