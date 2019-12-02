МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота слегка замедлила темпы снижения в понедельник вечером после публикации индекса деловой активности промышленности в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,55 доллара, или на 0,31%, до 1468,15 доллара за тройскую унцию. До публикации статистики показатель опускался на 8,8 доллара. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшается на 0,57%, до 17,008 доллара за унцию.

Темпы падения цены на золото сдерживают данные индекса деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). Показатель в ноябре уменьшился до 48,1% с октябрьских 48,3%. Эксперты ожидали роста показателя до 49,2%. Такая статистика способствует росту спроса на надежные активы, каковым традиционно считается золото.

В течение торговой сессии давление на котировки оказывала сходная статистика из Китая, где индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе в ноябре вырос до 50,2 пункта, что оказалось значительно выше прогнозов экспертов, которые ожидали роста до 49,5 пункта.