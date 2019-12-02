МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снизился к уровням предыдущего закрытия на фоне вечернего ухудшения конъюнктуры мировых рынков.

Фондовые площадки вечером теряли позиции, а рынок нефти растерял часть коррекционного роста на фоне слабой макроэкономической статистики по США.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,48%, до 2921,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1432,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок понизился, отыгрывая вечернее ухудшение конъюнктуры мировых торговых площадок.

Фондовые индексы западных стран вечером теряли 0,9-1,9% после выхода слабой макроэкономической статистики. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре неожиданно уменьшился до 48,1% с октябрьских 48,3%, хотя ожидался рост до 49,2%.

Рынок нефти, пытавшийся сегодня корректироваться вверх после провала в пятницу вечером более чем на 4% (до 60,7 доллара за баррель), к вечеру на этом слабом внешнем фоне растерял часть роста и повышался лишь на 0,8%, до 60,95 доллара, хотя днем рос до 62,09 доллара.

В лидерах снижения сегодня среди российских бумаг оказались акции "Яндекса" (-2,7%), "Северстали" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Газпрома" (-1,4%). Выросли бумаги АФК "Система" (+2,6%), НЛМК (+1,6%), "М.Видео" (+1,4%), ММК (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник участники торгов продолжат внимательно следить за информацией, связанной с торговыми переговорами США и КНР, и развитием событий в Гонконге, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Важной статистики во вторник не ожидается. Московская биржа опубликует данные об объеме торгов за ноябрь 2019 года. Некоторой нервозности на российских площадках могут добавить завтрашние слушания в сенате США о политике в отношении РФ. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник – 2930-2970 пунктов", — оценил он.

Рынки будут жить в ожидании важных решений ОПЕК+ на этой неделе, а также традиционно новостями о перспективах заключения торговой сделки США и КНР, полагает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"В таких условиях нашему рынку завтра, скорее всего, предстоит консолидация в диапазоне 2935-2965 пунктов по (индексу — ред.) Мосбиржи. Несмотря на слабость валют других развивающихся стран, российский рубль остается крепким, что позволяет рассчитывать на удержание индексом РТС уровня 1435 пунктов в качестве поддержки и последующего отскока наверх в направлении 1453 пункта", — добавил он.

Рынок акций РФ удерживает позиции выше ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов по индексу Мосбиржи, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"До пробоя вниз этой отметки говорить об углублении коррекции преждевременно, а у рынка остаются шансы на возобновление роста. Если же данная поддержка будет пробита, высока вероятность ухода индекса Мосбиржи в район 2840-2860 пунктов, нижняя граница которого выступает следующей поддержкой для рынка", — добавил он.