МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Трансграничный маркетплейс Bringly, созданный в рамках СП "Яндекса" и Сбербанка, прекратил принимать новые заказы, говорится на сайте торговой площадки.

"Увы, новые заказы мы больше не принимаем", — говорится на сайте. О причинах не сообщается.

Как сообщили РИА Новости в "Яндекс.Маркете", компания решила сфокусироваться на развитии маркетплейса "Беру". "На сайте (Bringly – ред.), действительно, нельзя сделать новый заказ. Сейчас решили сфокусироваться на развитии маркетплейса "Беру", где продумаем возможность сделать эксперимент с трансграничными товарами",- сказали в компании.

"Все заказы, которые клиенты сделали, обязательно доедут до получателей. Все клиенты, которые по какой-либо причине не получили товар, получат назад деньги. Все вопросы по уже сделанным заказам можно задать службе поддержки, которая продолжает работать и отвечать на каждое обращение", — добавили в "Яндекс.Маркете".

В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", в рамках которого планировалось создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки. В октябре 2018 года интернет-компания официально открыла работу маркетплейса "Беру". В ноябре началось бета-тестирование площадки трансграничной онлайн-торговли Bringly, где были представлены товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран. В июле 2019 года "Яндекс.Маркет" сообщал, что планирует запустить эксперимент по продаже зарубежных товаров на маркетплейсе "Беру" из ассортимента трансграничной площадки Bringly.