МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением в пределах 2% на усилении рисков, связанных с мировой торговлей металлами, свидетельствуют данные биржевых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,83%, до 7285,66 пункта, французский CAC 40 — на 2,01%, до 5786,74 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,02%, до 12968,75 пункта.

Давление на индексы оказало заявление американского президента Дональда Трампа о намерении вернуть пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют. Соответствующее заявление способствовало росту опасений относительно торговой ситуации на рынке металлов.

Позднее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что может при необходимости напрямую поговорить об этом с американским коллегой, а министр производства Аргентины Данте Сика запросил беседу с министром торговли США Уилбуром Россом.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на комментарии председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард относительно экономики еврозоны. Она заявила, что рост экономики в регионе остается слабым, прогноз по мировой экономике — неопределенным, а для пересмотра денежно-кредитной политики регулятора потребуется время.