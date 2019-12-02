МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые восстановили задолженность компаний O1 Group бизнесмена Бориса Минца перед банком "ФК Открытие" в общем размере более 37 миллиардов рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационные жалобы ответчиков O1 Group Finance, O1 Group Limited и других на принятое в сентябре 2018 года решение арбитражного суда Москвы и июньское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Арбитражный суд Москвы по иску "Открытия" признал незаконными ряд его сделок со структурами Минца накануне объявления о санации банка в августе 2017 года. Суд применил последствия недействительности сделок, восстановив задолженность перед банком по четырем кредитным договорам заемщиков O1 Group Limited, ООО "Семела" и ООО "Лира" в размере более 3,2 миллиарда рублей и около 453,3 миллиона долларов (в сумме по текущему курсу — около 33 миллиардов рублей).

Кроме того, суд восстановил задолженность компании Rebusia Holdings Ltd по облигациям в размере более 4,5 миллиарда рублей. Суд также восстановил соответствующие договоры, обеспечивавшие обязательства заемщиков. В то же время "Открытие" должно вернуть ответчикам 34 миллиона облигаций O1 Group Finance.

Представитель "Открытия" заявлял в первой инстанции, что в результате оспариваемых взаимосвязанных сделок банк денег не получил, но стал обладателем "никому не нужных облигаций". Представитель ЦБ поддержал иск, заявив, что сделки могли быть направлены на вывод активов прежним руководством "Открытия". Ответчики иск не признали. По их словам, сделки совершались в рамках обычной хозяйственной деятельности, поскольку банк и раньше покупал облигации этих эмитентов.

Суд в ноябре 2017 года принял обеспечительные меры в виде ареста крупных пакетов акций кипрской O1 Properties Limited и принадлежащего O1 Group бизнес-центра Nevis в Москве. В определении суда говорится, что в ходе досрочного исполнения ответчиками обязательств по четырем кредитным договорам истец утратил обеспечение на более чем 30 миллиардов рублей ввиду согласованных действий ответчиков.