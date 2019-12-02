МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером в понедельник росла к доллару и снижалась к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе.

Ухудшение конъюнктуры мировых рынков поддержало давление на курс российской валюты, хотя внутренние факторы оставались позитивными.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.04 мск снижался на 11 копеек, до 64,21 рубля, курс евро повышался на 26 копеек, до 71,13 рубля, следует из данных Московской биржи.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ФАКТОРЫ

Рубль вечером повышается против доллара и снижается к евро на фоне укрепления рынка европейской валюты на форексе в направление 1,11 доллара. При этом бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) немного подросла в цене, до 67,3 рубля.

Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером резко ускорил снижение после выхода негативной промышленной статистики по США.

Американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре неожиданно уменьшился до 48,1% с октябрьских 48,3%. Аналитики ожидали, что показатель, напротив, вырос — до 49,2%.

Рынок нефти, пытавшийся сегодня корректироваться вверх после провала в пятницу вечером более чем на 4% (до 60,7 доллара за баррель по марке Brent), к вечеру на слабом внешнем фоне растерял часть роста и повышался лишь на 0,8%, до 60,98 доллара, хотя днем рос до 62,09 доллара.

Определенную поддержку рублю оказали слова первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой о том, что ожидаемая волатильность рубля к доллару достигла минимума с августа 2008 года.

Кроме того, замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил, что его ведомство обсудит с ЦБ вариант сокращения отложенных покупок валюты на рынке, по расчетам министерства, такие покупки могут быть прекращены через полгода, когда их оставшийся объем опустится до 1 триллиона рублей и сравняется с планируемыми инвестициями из Фонда национального благосостояния.

В итоге доллар вечером снижался к рублю на 0,2%, евро повышался на 0,35%. Рублевая цена нефти при этом колебалась в районе уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на сегодняшнее снижение, американская валюта продолжает удерживать позиции выше 64 рублей — уровня сопротивления, пробитого на прошлой неделе, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Теперь данный уровень перешел в разряд поддержек, а долларовые "быки" над ним создают плацдарм, который может быть предвестником дальнейшего роста. При этом доллару в текущий момент открыта дорога в район 65 рублей, что более соответствует текущим фундаментальным предпосылкам", — добавил он.

Основными факторами давления на рублевый курс остаются повышенный спрос на иностранную валюту в рамках сезонности конца года, а также неопределенность по американо-китайским торговым переговорам, в которой продолжает накапливаться негатив, полагает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Ожидаем, что во вторник рубль продолжит умеренное ослабление. Риски дальнейшей коррекции вниз нефтяных цен, а также усиления жесткости позиций США и Китая по заключению "Фазы-1" торговой сделки продолжат давить на рублевый курс. Во вторник ожидаем движения курса в диапазоне 64-64,4 рубля за доллар", — добавил он.