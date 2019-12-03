ВАШИНГТОН, 3 дек /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы закрылись в понедельник в "красной зоне" из-за вернувшихся опасений по поводу импортных пошлин США на китайские товары и после выхода негативной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

На 16.05 по Нью-Йорку (0.05 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,94% — до 27786,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,12%, до 8567,988 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,66% — до 3120,36 пункта.

Рынки опасаются, что противоречия США и Китая по Гонконгу негативно повлияют на переговоры о первом этапе сделки по торговле. В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщил, что Пекин вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch. Эксперты уверены, что Китай действует в ответ на два американских закона, принятых в поддержку Гонконга.

Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.

Трейдеры также отыгрывают негативную внутреннюю статистику по США. По данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре неожиданно уменьшился до 48,1% с октябрьских 48,3%, хотя ожидался рост до 49,2%.