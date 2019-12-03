МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к иене во вторник утром, частично отыгрывая падение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск курс доллара к иене рос до 109,19 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,98 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,1075 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1077 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,05%, до 97,9 пункта.

Во вторник отмечается коррекционный рост курса доллара по отношению к иене после того, как днем ранее он упал почти на 0,5% на фоне американской статистики. Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре неожиданно уменьшился до 48,1% с октябрьских 48,3%. Аналитики ожидали, что показатель, напротив, вырос — до 49,2%.

"Слабые статданные вынудили многих трейдеров отказаться от длинных позиций по доллару", — приводит агентство Рейтер слова валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).

Кроме того, рост спроса на более надежную иены в понедельник был обусловлен новостями в области торговли: президент США Дональд Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют.