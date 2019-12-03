МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно в "красной зоне" из-за обострения опасений относительно торговых отношений США с другими странами, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 2884,7 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 1605,33 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,2%, до 26391,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,64%, до 23379,81 пункта, южнокорейский KOSPI — опустился на 0,38%, до 2084,07 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — потерял 2,19%, до 6712,3 пункта.

Инвесторы с пессимизмом восприняли заявление президента США Дональда Трампа о том, что он вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют.

Трейдеры также обратили внимание на новости вокруг Гонконга. В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие американского закона по Гонконгу.

Рыночный аналитик компании CommSec Стивен Даглиан (Steven Daghlian) сказал агентству Рейтер, что хотя во вторник на рынке преобладали опасения, связанные с пошлинами в адрес стран Южной Америки, "реакция Китая на поддержку США антиправительственных демонстрантов в Гонконге" также повлияла на настроения. "Рынки чрезвычайно чувствительны к любым хорошим или плохим новостям относительно споров между США и Китаем, а также отношениям США с другими странами", — сказал он.

Определенное влияние на рынки оказали новости из Австралии, где центробанк ранее во вторник ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75%. В текущем году регулятор три раза понижал ставку — каждый раз на 25 базисных пунктов.