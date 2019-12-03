МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник в основном растут после резкого снижения днем ранее на неопределенности вокруг торговли металлами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,58%, до 7243,98 пункта, французский CAC 40 рос на 0,13%, до 5794,37 пункта, немецкий индекс DAX увеличивался на 0,87%, до 13077,49 пункта.

Внимание мировых инвесторов приковано к решению президента США Дональда Трампа о восстановлении импортных пошлин на сталь и алюминий для Бразилии и Аргентины. Заявление Трампа по металлам способствовало росту опасений относительно торговой ситуации на рынке металлов, в результате основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением в пределах 2%.

Рост европейских индексов также сдерживается неопределенностью в торговых отношениях США и КНР. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира смогут прийти к соглашению или, по крайней мере, отложить ввод новых импортных пошлин, намеченных на 15 декабря. Ситуация осложнилась после того, как в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие американского закона по Гонконгу.

Акции французского производителя предметов роскоши LVMH дешевеют на 1,5% после того, как США сообщили, что планируют установить импортные пошлины на французские товары и продукты. На этом фоне также отмечается снижение стоимости акций компаний L'Oreal и Kering (владелец Gucci).