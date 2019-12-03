МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене и евро во вторник днем, инвесторы ждут новостей по торговым отношениям США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.18 мск курс доллара к иене снижался до 108,87 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,98 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1081 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1077 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 97,77 пункта.

"Пока в торговом конфликте нет изменений…. Тем не менее, перед нами вновь возникла неопределенность в отношении того, что произойдет в середине декабря", — отмечают агентству Рейтер аналитики Commerzbank, указывая на повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно вступить в силу 15 декабря.

Как сообщает агентство Рейтер, советники президента США Дональда Трампа в понедельник сообщили, что есть вероятность, что торговое соглашение все еще возможно к концу года, и первая часть его уже была представлена на бумаге. Также Трамп заявил, что подписание на прошлой неделе двух законодательных актов в США, которые поддерживают протестующих в Гонконге, не облегчит переговоры, но что Китай все еще хочет заключить сделку.

Кроме того, рост спроса на более надежную иену обусловлен неопределенностью вокруг торговли металлами после того, как в понедельник Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий в связи с политикой этих стран в отношении национальных валют.