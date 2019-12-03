МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Российская валюта днем немного растет к доллару и евро в отсутствие сильных внешних сигналов.

Слабые попытки стабилизации рынка нефти и роста западных фондовых индексов умеренно поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.44 мск снижается на 3 копейки, до 64,15 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 71,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ЛЕГКИЙ РОСТ

Рубль днем слегка повышается против доллара и евро на фоне нейтрально-позитивной конъюнктуры внешних рынков.

Рынок нефти мало меняется, находясь чуть выше уровня 61 доллара за баррель марки Brent. Игроки рынка выжидают сигналов в преддверии совещания представителей ОПЕК+, которая будет решать судьбу соглашения об ограничении добычи нефти. Есть разные мнения: от увеличения размеров сокращения до их стабилизации – до середины следующего года или до апреля.

При этом на рынке появилась информация, что Саудовская Аравия хочет указать своим партнерам, что в одиночку не намерена "тащить" соглашение – на фоне неисполнения договоренностей другими странами ОПЕК+.

Западные рынки в основном прибавляют – 0,2-0,7% по фондовым индексам, что сигнализирует о спросе инвесторов на рисковые активы.

Впрочем, рост сдерживается неопределенностью в торговых отношениях США и Китая. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира смогут прийти к соглашению или, по крайней мере, отложить ввод новых импортных пошлин, намеченных на 15 декабря. Ситуация осложнилась после того, как в понедельник официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин заявила, что Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие американского закона в поддержку Гонконга.

В целом же доллар и евро снижаются к рублю в пределах 0,2%. Рублевая цена нефти при этом колеблется в районе уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Цены на нефть остаются у нижней границы диапазона 60,5-64,5, но не покидают его, рассуждает Олег Кочетков из МТС-банка. "Сегодня заданный вектор сохраняется, И мы ориентируемся на курс доллара в диапазоне 63,9-64,3 рубля, евро — в районе 71 рубля", — оценил он.

Доллар слабеет к основным мировым валютам после вчерашней публикации индекса ISM обрабатывающего сектора, который оказался в ноябре хуже ожиданий, говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"На этом фоне доллар вернулся к уровню 64,1 рубля. Но напряженность в торговом вопросе и фундаментальные факторы (погашение внешнего долга, увеличение объема покупок валюты Минфином), не дадут курсу опуститься ниже 64 рублей, а до конца декабря вероятным остается рост доллара до 64,5-65 рубля", — заключил он.