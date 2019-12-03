МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок снижается к уровням предыдущего закрытия на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков.

Западные фондовые площадки на фоне усиления торговых рисков растеряли днем утренний рост.

К 14.10 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,3%, до 2912 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1430 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок снижается, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых торговых площадок.

Фондовые индексы западных стран днем растеряли утренний рост и в основном снижаются — на 0,4-1,1% на фоне усиления торговых рисков.

В частности, президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Францию в несправедливых торговых мерах. В докладе торгового представителя США говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.

Кроме того, Трамп заявил, что у США нет определенного дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем, она может состояться и после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Рынок нефти на таком фоне пытается удержаться около 61 доллара за баррель, создавая нейтральный фон для стоимости российских активов.

В лидерах снижения среди российских бумаг — акции НЛМК (-2,1%), АФК "Система" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,5%), ТМК (-1,3%), ВТБ (-1,2%). Растут бумаги "М.Видео" (+3,3%), "Норникеля" (+2%), Polymetal (+1,3%), "Яндекса" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Возникают новые серьезные торговые конфликты – между США и Бразилией, США и Аргентиной, США и Францией, говорит Джон Волш из Альфа-банка, рассуждая о факторах динамики рынка акций РФ.

Российские фондовые индексы остаются в рамках краткосрочных диапазонов (2900-2960 и 1420-1470 пунктов по индексу Мосбиржи и РТС соответственно), до выхода из которых не стоит рассчитывать на ярко выраженный тренд, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Российский фондовый рынок вряд ли останется в стороне, если в США и других странах коррекция цен вниз получит развитие, считает Альберт Короев из компании "БКС Брокер".