МОСКВА, 3 дек — Dow Jones. Мировые рынки акций перешли к спаду, после того как президент США Дональд Трамп заявил, что может отложить принятие решения о торговом соглашении. Он не исключает, что Китаю придется подождать до тех пор, пока в США не состоятся президентские выборы.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average, которые ранее повышались, опустились на 0,4%. Панъевропейский Stoxx Europe 600 просел на 0,2%.

Трамп заявил, что у него нет крайнего срока для заключения торгового соглашения с Китаем. Участники рынков опасаются, что конец затянувшемуся торговому противостоянию двух ведущих экономических держав мира будет положен не скоро.

Введенные и потенциальные взаимные таможенные пошлины уже сказались на международной торговле и перспективах мирового экономического роста. Президент Трамп заявил, что соглашение с Китаем будет зависеть от желания американской администрации.

"Не исключено, что урегулирование конфликта с Китаем займет больше времени", – говорит директор британского инвестиционного агентства в подразделении UBS по управлению частным капиталом Джеффри Ю. И без того затянувшиеся переговоры с Китаем теперь могут быть продлены еще сильнее, что, однако "не помешает Трампу ввязаться в другие торговые конфликты", добавил аналитик.

Меры, на которые готов пойти президент США Дональд Трамп, грозят открыть новый фронт в непрекращающейся торговой войне.

Франция ввела налог на цифровые услуги. США в ответ пригрозили ввести таможенные пошлины на французские товары стоимостью 2,4 млрд долларов, так как считают, что новый налог ухудшит положение американских технологических гигантов, в том числе Apple<AAPL> и Google. Однако торговый представитель США заявил, что решение о пошлинах будет принято не ранее 14 января – до этого срока принимаются комментарии от заинтересованных сторон.

"Пошлины стали частью политического режима, – отметил Ю. – Сейчас, когда речь заходит о пошлинах, союзнические отношения меркнут".

Немногим ранее Трамп заявил, что вернет пошлины на импорт алюминия и стали из Бразилии и Аргентины. Для инвесторов такое решение оказалось неприятным сюрпризом, фондовые индексы США вчера просели.

На азиатских биржах динамика была неоднородной: китайский Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,3%, а японский Nikkei 225 опустился на 0,6%.

Тем временем нефть марки Brent сдала набранные позиции, цена вернулась к отметке 60,85 доллара за баррель.

После окончания американской торговой сессии станут известны финансовые результаты разработчика ПО Salesforce.com.

— Автор Anna Isaac; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ