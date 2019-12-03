МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ усиливает снижение на фоне ухудшения внешних сигналов, индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки в 2900 пунктов впервые с 1 ноября.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.29 мск снижался на 0,8% — до 2897 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1421 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти снижается на 1% — до 60,33 доллара за баррель по марке Brent.
Западноевропейские биржевые индексы в основном теряют на фоне торговых рисков 0,5-1,6%, американские фондовые фьючерсы — 0,7-0,9%.
https://1prime.ru/Financial_market/20191203/830636606.html