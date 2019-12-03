Highland Gold провела первую сделку по продаже золота на Мосбирже
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Британская Highland Gold Mining (HGM), добывающая золото в России, стала первым производителем, совершившим продажу на рынке драгоценных металлов Московской биржи, говорится в сообщении компании.
Поставка золота была совершена 29 ноября, продажа — 2 декабря. Компания реализовала 1,198 тысячи унций золота (37,250 килограмма) по 3009,5 рубля за грамм (1455,4 доллара за унцию), что было в рамках спотовой цены на металл на Лондонской бирже.
Торги на рынке драгоценных металлов MOEX начались в 2013 году, и в настоящее время платформа имеет 56 зарегистрированных профессиональных участников. Операции по сделкам спот и своп с золотом и серебром, заключенным на рынке, проводятся Национальным клиринговым центром (НКЦ).
До сегодня Highland Gold продавала свою золотую продукцию исключительно коммерческим банкам.
Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, работает в Хабаровском и Забайкальском краях, на Чукотке, а также в Киргизии.
https://1prime.ru/Financial_market/20191203/830636832.html