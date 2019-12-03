МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы опускаются во вторник более чем на 1% из-за неопределённости вокруг экономических и политических отношений Вашингтона и Пекина, трейдеры отыгрывают заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии крайнего срока для заключения торгового договора с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 1,23%, до 27440,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,3%, до 8456,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,09%, до 3079,79 пункта.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост. Ранее Трамп признал, что подписание двух законодательных актов, которые поддерживают протестующих в Гонконге, не облегчит переговоры, а затем заявил на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО о том, что у него нет дедлайна для заключения торгового договора с Китаем.

Трейдеры таким образом теперь выше оценивают вероятность того, что запланированные до конца года новые пошлины США на импорт ряда китайских товаров всё-таки успеют вступить в силу. Сдерживает настроения трейдеров и заявление официального представителя китайского МИДа Хуа Чуньиня о том, что Китай в ответ на официальную поддержку американцами Гонконга вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch.

"Полагаю, людей интересует, придём ли мы к чему-то или нет. Не стоит забывать, что на 15 декабря запланирован ввод новых пошлин, и применены они будут к потребительским товарам, на которые раньше никакие пошлины не распространялись", — цитирует агентство Рейтер мнение вице-президента по торговле и деривативам Charles Schwab в Техасе Рэнди Фредерика (Randy Frederick).