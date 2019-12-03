МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Курс иены растет к доллару на фоне сохраняющейся неопределенности в развитии торговых отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.06 мск курс доллара к иене снижался до 108,67 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,98 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1082 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1077 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 97,75 пункта.

В условиях отсутствия определенности относительно возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем инвесторы отдают предпочтение иене, которая традиционно считается более надежным активом. На настроении инвесторов негативно сказались слова американского президента Дональда Трампа относительно сроков заключения соглашения с КНР.

Американский президент заявил ранее во вторник, что у него нет дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем. Кроме того, он отметил, что существует мнение о том, что торговую сделку лучше заключить после президентских выборов в США в 2020 году. Трейдеры теперь оценивают вероятность того, что запланированные до конца года новые пошлины США на импорт ряда китайских товаров все-таки успеют вступить в силу.

"Это обычная отрицательная динамика доллара по отношению к иене на неприятии риска", — полагает главный валютный стратег RBC Capital Markets Адам Коул, мнение которого приводит агентство Рейтер.

Кроме того, между сторонами сохраняется политическое напряжение после того, как Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге". Инвесторы обратили внимание на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин о том, что Китай вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, в ответ на принятие американского закона по Гонконгу.