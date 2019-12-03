МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник ощутимо снизился к минимумам с конца октября вслед за мировыми рынками.

Ухудшение конъюнктуры фондовых и товарных площадок произошло на фоне усиления торговых рисков после ряда заявлений президента США Дональда Трампа.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи упал на 1,29%, до 2883,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,31%, до 1414,06 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВНИЗ ВСЛЕД ЗА МИРОМ

Российский фондовый рынок к закрытию ощутимо упал, достигнув к завершению торговой сессии минимумов по биржевым индексам с конца октября.

Фондовые индексы западных стран вечером снижаются на 1,1-1,8% на фоне усиления торговых рисков.

Инвесторов напугало заявление Трампа, что у США нет определенного срока по заключению торговой сделки с Китаем, она может состояться и после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Кроме того, Трамп обвинил Евросоюз и Францию в несправедливых торговых мерах. В докладе торгового представителя США говорится, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.

Наконец, Трамп пригрозил вернуть пошлины на поставляемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий. Ему кажется неправильной политика этих стран в отношении национальных валют, отмечают эксперты.

Рынок нефти на таком фоне с трудом пытается удержаться около 61 доллара за баррель по марке Brent.

В лидерах снижения среди российских бумаг оказались акции НЛМК (-2,7%), ММК (-3,3%), "Интер РАО" (-2,5%), "Газпрома" (-2,4%), "Магнита" (-2,3%). Выросли бумаги "М.Видео" (+3,6%), акции "Норникеля" (+1,2%), Polymetal (+2,1%), "Полюса" (+1,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На торгах в среду российские акции могут показать положительную коррекционную динамику, их продолжат поддерживать позитивные ожидания от исхода саммита стран сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ для рынка этого срья, рассуждает Сергей Суверов из компании "БКС Премьер".

"Слушания в сенате США относительно отношений с Россией, как ожидается, не преподнесут негативного сюрприза бумагам РФ, так как США сконцентрированы на торговой войне с Китаем и не должны совершить новых резких движений в отношении нашей страны. Спрос может сосредоточиться в бумагах нефтяников, хотя многое будет зависеть от статистики по запасам нефти и нефтепродуктов (в США – ред.). Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2905-2920 пунктов", — оценил он.

После преодоления индексом Мосбиржи уровня поддержки 2890 пунктов его снижение может продолжиться до зоны поддержки 2820-2850 пунктов, оценил Иван Марков из ИК "Иволга Капитал". При продолжении сокращения рисковых позиций инвесторами индекс РТС окажется вблизи 1400 пунктов, добавил он.

Индекс Мосбиржи отступил ниже поддержки, расположенной на уровне 2920 пунктов, что открывает ему дорогу в район 2840–2850 пунктов, говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка. При этом отметка в 2840 пунктов в текущий момент выступает ближайшей поддержкой для индекса, добавил он.