МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре 2019 года снизился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 62,6 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В ноябре 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 62,6 триллиона рублей (69,7 триллиона рублей в ноябре 2018 года). Лучшую динамику продемонстрировал рынок акций", — говорится в сообщении.

В том числе объем торгов на фондовом рынке в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16,4% и достиг 3,412 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 59,6%, до 1,455 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 67,5%, составив 72,8 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился на 3% и составил 1,957 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 97,9 миллиарда рублей, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре на фондовом рынке Московской биржи был размещен 81 облигационный заём на общую сумму 1,553 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 460,3 миллиарда.

Объем торгов на валютном рынке составил 22,3 триллиона рублей, что на 16,8% ниже, чем в ноябре 2018 года. На торги инструментами спот пришлось 4,7 триллиона рублей, на сделки своп и форварды – 17,7 триллиона. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,117 триллиона рублей, или 17,5 миллиарда долларов.