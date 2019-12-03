МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись снижением, кроме немецкого DAX, трейдеры оценивают заявление американского президента Дональда Трампа об отсутствии крайнего срока для заключения торгового договора с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,75%, до 7158,76 пункта, французский CAC 40 — на 1,03%, до 5727,22 пункта, немецкий индекс DAX — вырос на 0,19%, до 12989,29 пункта.

Ранее во вторник Трамп сообщил на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО, что у него нет дедлайна для заключения торгового договора с Китаем. По его словам, есть мнение, что сделку лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Однако у самого президента нет четкого ответа на этот вопрос.

Обеспокоили трейдеров и новости по поводу пошлин США к импорту Франции. Так, Штаты могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов в ответ на то, что Франция, согласно докладу торгового представителя США, проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний. Новые пошлины могут быть введены в отношении французского шампанского, сыра, йогуртов. В октябре США уже ввели дополнительные пошлины в размере 25% на французские вина в рамках дела Airbus.

"Текущая распродажа является еще одним напоминанием того, что рынок крайне чувствителен к торговым новостям, а также подчеркивает хрупкость недавнего рискового ралли", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега State Street Global Markets Марии Вейтмане (Marija Veitmane).

Биржи Германии при этом показали рост на фоне удорожания акций SAP и MTU Aero Engines, последовавшего после того, как аналитики BoFA Merrill Lynch повысили их рейтинг до "покупать", отмечает агентство.