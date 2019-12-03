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МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Крупнейший российский сотовый оператор МТС завершил сделку по продаже украинского оператора "ВФ Украина" (бренд "Vodafone Украина") компании Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телеком-компании Bakcell), говорится в сообщении МТС.

Сумма сделки составила 734 миллиона долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 миллиона долларов. В рамках сделки МТС продал через свою 100-процентную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды) — единственном акционере ПрАО "ВФ Украина".

МТС и OOO Telco Solutions and Investments в конце ноября подписали юридически обязывающее соглашение о сделке. В МТС тогда заявляли, что сделка комплементарна обновленной стратегии компании, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. В МТС также отмечали, что доля украинского бизнеса в масштабе группы МТС незначительна.

По данным отчетности МТС, выручка "ВФ Украина" в третьем квартале по МСФО составила 4,3 миллиарда гривен (около 11,3 миллиарда рублей), увеличившись на 29,7%. Показатель OIBDA вырос на 28,9% — до 2,4 миллиарда гривен (6,3 миллиарда рублей), рентабельность по OIBDA снизилась до 54,6% с 54,9%. Чистая прибыль возросла в 2,25 раза — до 900 миллионов гривен (2,4 миллиарда рублей).

Ранее в компании поясняли РИА Новости, что в сделку входят дочерние компании "ВФ Украина". Ранее СМИ сообщали, что в периметр сделки, помимо "ВФ Украина", войдут ее розничная сеть — компания "ВФ Ритейл", телекоммуникационный оператор "ПТТ Телеком Киев", а также компания "ИТ СмартФлекс", занимающаяся ИТ-услугами. МТС в октябре 2015 года договорился с британской Vodafone об использовании ее бренда компанией "МТС-Украина".