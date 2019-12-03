МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Еврокомиссия одобрила продажу американским производителем батареек Energizer Holdings Inc. своего европейского бизнеса по производству портативных аккумуляторов Varta в рамках приобретения части бизнеса у Spectrum Brands, говорится в релизе регулятора.

В прошлом году Energizer заявила о намерении приобрести у компании Spectrum Brands бизнес по производству средств по уходу за автомобилями за 1,25 миллиарда долларов. Energizer также сообщила о продаже Varta, для получения одобрения регулятора.

Сделка о приобретении части бизнеса Spectrum Brands была одобрена в декабре 2018 года, но компания также должна была продать Varta для поддержания конкуренции на европейском рынке батареек и портативных зарядных устройств.

"В соответствии с регламентом ЕС о слияниях Еврокомиссия одобрила Varta AG в качестве подходящего покупателя активов, проданных Energizer для приобретения подразделения Spectrum Brands, которое занимается выпуском батарей и аккумуляторов", — сообщается в документе.