МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Сбербанк с 2020 года планирует запустить продукт кредитования с повышенным риском для широкого круга компаний в обмен на "золотую акцию", рассказал журналистам вице-президент Сбербанка, председатель совета директоров компании "Сбербанк инвестиции" Оскар Рацин.

"Мы сейчас активно работаем над двумя продуктами, которые собираемся запустить в 2020 году… Одна из наших задач – это сделка, в которой банк берет повышенный риск, иметь повышенную степень контроля. Мы предлагаем запустить в следующем году продукт, который называем "Золотая акция". Там, где есть у Сбербанка повышенный риск, "Золотая акция" позволяет нам заключать корпоративный договор с клиентом для того, чтобы мы могли включать какие-то меры контроля", — сказал он.

Вице-президент Сбербанка пояснил, что по традиционным кредитным продуктам обычно у банка есть возможность реагировать на то, что произошло за последние квартал или полугодие, в зависимости от того, когда банк получает информацию.

"Мы через механизм "Золотой акции", через участие в коллегиальных органах наших клиентов можем принимать участие в принятии решений, и те решения, которые идут в нарушение нашей договоренности, в принципе, у нас есть право вето", — отметил он.

Рацин отметил, что так как Сбербанк берет больший риск, он хочет контролировать принятие решений, ведение бизнеса в большей степени, при этом банк не хочет подменять собой ни в коем случае управленческую команду, потому что кредитует те бизнесы, в которых есть успешная история создания стоимости, эффективное управление.

"Но как один из стейкхолдеров этого бизнеса мы, тем не менее, имеем право быть услышанными. И это право мы осуществляем через участие в коллегиальных органах, в которых для того, чтобы обеспечить участие, надо заключение какого-то договора. Мы называем его гарантийный договор. Для того, чтобы заключить гарантийный договор, нам нужен юридический инструмент, а юридический инструмент – это как раз "золотая акция"…, потому что она дает больше прав, чем просто держателю одной акции", — пояснил он.

Подобный механизм Сбербанк уже использует, но со следующего года хочет, чтобы этот продукт стал коробочным, добавил Рацин.