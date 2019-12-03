МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля на вечерних торгах слабо поднимается в парах с долларом и евро, несмотря на внешний негативный фон, слабую поддержку отечественной валюте оказывают умеренно растущие котировки нефти марки Brent, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.50 мск вторника снижается на 3 копейки, до 64,15 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 71,06 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,34%, до 61,13 доллара за баррель.

РУБЛЬ РОСТ ПО ИНЕРЦИИ

Курс рубля продолжил вечером слабо расти к доллару и евро, несмотря на ухудшение внешнего фона и падение как отечественного фондового рынка, так и западных площадок.

Российский рынок акций потерял порядка 1,3%, европейские в основном также показали снижение, опустившись на 0,86-1,75%, американские площадки довольно волатильны и к текущему моменту теряют 0,4-0,85%.

"Накануне президент Трамп, за постоянным переобуванием в воздухе которого уже все устали следить, неожиданно заявил о возвращении пошлин на импорт стали и алюминия для Аргентины и Бразилии, а также о введении санкций в отношении французских товаров на сумму 2,4 миллиарда долларов. Более того, он недвусмысленно дал понять, что готов поднять ввозные пошлины для Китая, если тот не пойдет на заключение торгового соглашения, да и вообще, не прочь перенести переговоры с Пекином на следующий год, когда он переизберется на второй срок", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

Завтра Минфин России планирует провести аукционы по размещению облигаций федерального займа, напоминает аналитик.

"Впрочем, последнее время аукционы Минфина уже не оказывают столь благотворного влияния на курс рубля, как ранее. При том, что налоговый период уже позади и ждать помощи от экспортеров уже не приходится. Неудивительно, что на столь неблагоприятном внешнем фоне отечественная валюта стала постепенно сдавать позиции. Пока, правда, не слишком существенно", — добавляет он.

Ключевым событием для рынка энергоносителей на текущей неделе является двухдневное заседание ОПЕК+ в Вене, по итогам которого решится судьба действующего до марта 2020 года соглашения об ограничении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день, напоминает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Игроки на рынке придерживаются разных мнений — от увеличения квот по сокращению добычи до их стабилизации до середины следующего года или до апреля.

ПРОГНОЗЫ

"Российская валюта провела стабильный торговый день в довольно узком торговом диапазоне как по отношению к доллару, так и по отношению к евро… При этом трудно найти аргументы для укрепления российской валюты в перспективе текущего месяца", — считает Шульгин.

Антон Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что в среду рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению.

"В том случае, если жесткость риторики США с торговыми партнерами продолжит возрастать, давление на всю группу рисковых активов также будет увеличиваться. Возможная активизация санкционной темы по РФ в рамках начала сенатских слушаний также будет способствовать ослаблению российской валюты. Полагаем, что курс рубля в среду будет формироваться в диапазоне 64-64,5 к доллару", — добавляет он.