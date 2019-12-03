МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации и об увеличении в отдельных случаях до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по вкладам граждан.

На рассмотрение Думы документ планируется вынести 5 декабря, сообщили РИА Новости в комитете. Комитет считает, что реализация законопроекта будет способствовать повышению уровня защиты средств вкладчиков и повышению стабильности финансового сектора в целом, но отмечает необходимость его последующей доработки.

Проект, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым, распространяет ССВ на садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные, гаражно-строительные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, а также на некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по таким счетам не будет превышать 1,4 миллиона рублей.

Получение повышенного страхового возмещения — в пределах 10 миллионов рублей допускается проектом по счетам физлиц при наличии особых жизненных обстоятельств. К ним относятся продажа жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения или их части, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат и пособий, исполнение решения суда, получение грантов в форме субсидий.

Поскольку данные изменения приведут к увеличению нагрузки на фонд обязательного страхования вкладов, комитет "полагает необходимым определить финансовую основу предлагаемых законопроектом решений". Кроме того, предложения, касающиеся расширения ССВ, нуждаются в дополнительном обсуждении и проработке, в том числе с точки зрения их социальной ориентированности, полагают в комитете.

Законопроект предусматривает снижение примерно в 1,8 раза пороговых значений превышения базового уровня доходности вкладов, установленных в целях уплаты банками дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов. Комитет обращает внимание на отсутствие обоснования целесообразности такого снижения пороговых значений и оценки его последствий.