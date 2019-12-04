ВАШИНГТОН, 4 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник закончили торги в "красной зоне" из-за неопределённости вокруг экономических и политических отношений Вашингтона и Пекина.

Трейдеры отыгрывают заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии крайнего срока для заключения торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 1,01%, до 27503,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 8517,941 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,75%, до 3099,67 пункта.

Китай и США уже более года находятся в состоянии "торговой войны". Страны неоднократно вводили и повышали взаимные торговые пошлины. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками негативно влияет на общий экономический рост. Ранее Трамп признал, что подписание двух законодательных актов, которые поддерживают протестующих в Гонконге, не облегчит переговоры, а затем заявил на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО, что у него нет дедлайна для заключения торгового договора с Китаем.

Трейдеры теперь выше оценивают вероятность того, что запланированные до конца года новые пошлины США на импорт ряда китайских товаров всё-таки успеют вступить в силу. Сдерживает настроения трейдеров и заявление официального представителя китайского МИДа Хуа Чуньиня, что Китай в ответ на официальную поддержку американцами Гонконга вводит санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch.