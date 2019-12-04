БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Амурской области в среду отложил до 9 января предварительное рассмотрение иска банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков с подконтрольной фонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера инвестфонда Майкла Калви, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритарного акционера банка "Восточный" Evison Holdings Ltd — 41,6%. Адвокат Evison Алексей Артеменко заявил РИА Новости, что компания обжалует это решение суда и не будет участвовать в рассмотрении дела по существу, так как "любые действия по существу настоящего дела будут негативно восприняты в арбитражном разбирательстве, которое идет в Лондоне".

В сентябре суд посчитал, что дело не готово к рассмотрению, также сообщалось, что Калви не уведомлен об иске: по условиям домашнего ареста он не может получать и отправлять корреспонденцию. В ноябре в связи с назначением в другой суд судьи Сергея Фадеева, в производстве которого находилось дело, сформирован новый состав суда с использованием автоматизированной информационной системы. Иск рассматривает судья Александр Осадчий.

"Калви в судебное заседание не явился, доказательств (его) уведомления не предоставлено суду, к следующему судебному заседанию суд будет пытаться известить Майкла Калви. Следующее заседание назначено на 9 января на 11 часов (05:00 мск)",- сказал Осадчий на судебном заседании.

Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги из-за невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.

Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" — контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Аветисяна 9,99% акций банка.