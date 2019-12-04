МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром на опасениях за торговые отношения США и КНР после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.52 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,05 доллара — или на 0,13%, до 1486,35 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,26% — до 17,293 доллара за унцию.

В среду инвесторы после комментариев Трампа отдают предпочтение активам-"убежищам", к которым относятся драгоценные металлы. Трамп не исключил, что соглашение с Китаем может быть не подписано вплоть до президентских выборов в США в ноябре 2020 года. Эти заявления прозвучали вскоре после введения пошлин на импорт стали и алюминия в США из Бразилии и Аргентины.

Кроме того, в среду палата представителей конгресса США приняла законопроект о поддержке уйгуров в Китае. Документ предусматривает санкции против китайских чиновников, которые, по мнению властей США, нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

"Президент Трамп сказал, что торговая сделка может состояться только после выборов в США в следующем году, а принятие второго законопроекта о Китае усилит торговые опасения, поскольку Китай может просто уйти от любых торговых переговоров", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).