МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в среду демонстрирует повышенную волатильность: после позитивного старта торгов индексы ушли в минус, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.15 мск среды снижался на 0,22% — до 2877,21 пункта, индекс РТС на 0,19% — до 1411,32 пункта.

На открытии торгов оба индекса росли: Мосбиржи — на 0,24%, РТС — на 0,35%. Индексы корректировались после значительной просадки во вторник, когда рынок на закрытии торгов потерял порядка 1,3%. Однако коррекция оказалась недолгой.