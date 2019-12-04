МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,639 млн барр -3,720 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (3кв2019) 1,4% 1,7% (факт)
3:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (3кв2019) 0,5% 0,4% (факт)
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (ноябрь) 49,7 50,3 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (ноябрь) 51,1 53,5 (факт)
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (ноябрь) 52 53,2 (факт)
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 52,7 51,9
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 52,2 51,2
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 52,9 52,9
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 51,3 51,3
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 50,3 50,3
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь) 51,5 51,5
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI (ноябрь) 48,5 48,5
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (ноябрь) 48,6 48,6
13:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,29%

 

 
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь) 125 тыс 140 тыс
16:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (3кв2019) 0,20% 0,80%
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 51,9 51,9
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь) 51,6 51,6
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (ноябрь) 53,7

 

 
18:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (ноябрь) 54,7 54,5
18:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/

 

 

 

 
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке 1,75% 1,75%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,572 млн барр -1,798 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,097 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (ноябрь) 55,8 55,6

 

 

 RUB ЦБ РФ — Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Урала — ВОСА (реестр закрыт 10.10.2019, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB Уралкалий — ВОСА (реестр закрыт 31.10.2019, о реорганизации ПАО в форме присоединения АО "Уралкалий-Технология", об уменьшении УК и утверждении устава в новой редакции)

 

 

 

 