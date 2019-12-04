События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 декабря
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,639 млн барр
|-3,720 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (3кв2019)
|1,4%
|1,7% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,5%
|0,4% (факт)
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (ноябрь)
|49,7
|50,3 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (ноябрь)
|51,1
|53,5 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (ноябрь)
|52
|53,2 (факт)
|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|52,7
|51,9
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|52,2
|51,2
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|52,9
|52,9
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|51,3
|51,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|50,3
|50,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (ноябрь)
|51,5
|51,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс PMI (ноябрь)
|48,5
|48,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (ноябрь)
|48,6
|48,6
|13:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,29%
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|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
|125 тыс
|140 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (3кв2019)
|0,20%
|0,80%
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|51,9
|51,9
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
|51,6
|51,6
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (ноябрь)
|53,7
|
|18:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (ноябрь)
|54,7
|54,5
|18:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
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|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке
|1,75%
|1,75%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,572 млн барр
|-1,798 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,097 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (ноябрь)
|55,8
|55,6
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|RUB
|ЦБ РФ — Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг
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|RUB
|МРСК Урала — ВОСА (реестр закрыт 10.10.2019, досрочные перевыборы СД)
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|RUB
|Уралкалий — ВОСА (реестр закрыт 31.10.2019, о реорганизации ПАО в форме присоединения АО "Уралкалий-Технология", об уменьшении УК и утверждении устава в новой редакции)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191204/830639282.html